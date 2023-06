Wegen Babler: Innsbrucks roter Klubchef vor Parteiaustritt

Buchacher war 35 Jahre Parteimitglied

Buchacher trete "nach 35 Jahren SPÖ-Mitgliedschaft" aus der Partei aus, "weil ich mit dem linken Rand in einer ehemals großen Arbeitnehmerbewegung nichts zu tun haben will". Babler wurde zudem "in einer bisher durch und durch demokratischen Partei Vorsitzender, obwohl sich die Basis demokratisch nicht für ihn entschieden hatte", hielt Buchacher fest.

Der neue SPÖ-Chef habe sich "in den entsprechenden Gremien durch mehrheitliche Platzierung der richtigen Leute in seiner neuen Position nahezu als unabwählbar abgesichert". Er konnte nicht nachvollziehen warum Hans Peter Doskozil - für den sich Buchacher im Vorfeld der Wahl ausgesprochen hatte - nicht Parteichef geworden war, obwohl er bei der Mitgliederbefragung die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. "Man kann dazu stehen wie man will, für mich hat Doskozil die Wahl eindeutig gewonnen".