"... die Watsche bekommst": Top-Manager drohte SPÖ-Politiker Schnabl

Er wisse selbst nicht so recht, was an jenem Novembertag im Jahr 2022 in ihn gefahren sei, beteuert der Angeklagte immer wieder. Auslöser könne nur das Bier gewesen sein, dass er getrunken habe, "Aber Alkohol vertrage ich nur schlecht, weil ich vor einiger Zeit einen Magenbypass eingesetzt bekommen habe. Der Alkohol ist dadurch schnell im Blut", erzählt der 61-Jährige.

Kraftausdrücke

Sein Blut in Wallungen brachte aber auch der ehemalige Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl. Auf ihn hatte es der Top-Manager abgesehen. Dem SPÖ-Politiker schrieb er eine E-Mail, die vor Kraftausdrücken nur so strotzt.