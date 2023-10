Innsbruck-Wahl: Staatssekretär Tursky färbt die ÖVP orange

Mehr zum Thema: "Meine politische Zukunft liegt in Innsbruck"

Wie viel Geld die ÖVP und ihre Verbündeten in den Wahlkampf bis zum Urnengang am 14. April kommenden Jahres in die Hand nehmen wollen, verrät er nicht. Von der durch einige Parteien bereits geforderten Wahlkampfkostenobergrenze will Tursky vorerst noch nichts wissen. Gerade die, "die jetzt schon nach einer Obergrenze schreien, plakatieren bereits", sagt er und adressiert damit FPÖ und Grüne. Es sei fraglich, ob diese Plakate dann schon zählen, sagt Tursky.

Der musste zuletzt noch vor seiner offiziellen Kür zur neuen Nummer eins einen Rückschlag hinsichtlich seiner Ambitionen einstecken, dem Grünen Georg Willi das Bürgermeisteramt abzujagen und die wiedervereinigten Bürgerlichen zur stärksten Kraft zu machen.

Konkurrenz aus dem eigenen Lager

ÖVP-Vize-Bürgermeister Johannes Anzengruber hat die Gründung einer eigenen Liste angekündigt. Und will selbst Stadtchef werden. Zuvor hatte er über Wochen auf den Führungsanspruch in der ÖVP gepocht und wollte zunächst gegen Tursky beim Stadtparteitag antreten. Da ist der Staatssekretär nun alleiniger Kandidat.

Die ÖVP-Mitgliedschaft von Anzengruber und seiner Mitstreiterin, der Gemeinderätin Mariella Lutz, ist aus Sicht der Parteizentrale nunmehr automatisch erloschen.

