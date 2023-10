Innsbrucks Bürgerliche gehen gespalten in die Wahl

Zu einer vom schwarzen Vize-Stadtchef zunächst angekündigten Kampfkandidatur gegen Tursky beim ÖVP-Stadtparteitag am 3. November um den Posten des ÖVP-Stadtparteiobmannes wird es nun nicht kommen. Allgemein wurde erwartet, dass die Listengründung zum Parteiausschluss der beiden Rebellen führt.

Innsbruck-Wahl: Parteirebellen fliegen aus der ÖVP

Darauf bei seiner Pressekonferenz angesprochen meinte Anzengruber noch: „Davon gehe ich nicht aus.“ Und sollte sich irren. Wenige Stunden später verkündete ÖVP-Landesgeschäftsführer Sebastian Kolland: „Mit der heutigen Ankündigung von Johannes Anzengruber und Mariella Lutz, bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Innsbruck mit einer eigenen Liste anzutreten, ist ihre Mitgliedschaft in der Volkspartei und damit auch in allen Gremien kraft Statut automatisch erloschen.“ Beide hätten „den Weg des bürgerlichen Miteinanders verlassen“.