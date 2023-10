Innsbruck-Wahl: Tursky bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Lager

Angespanntes Verhältnis schon länger

Das Verhältnis Anzengruber und ÖVP galt in den vergangenen Wochen und Monaten als mehr als angespannt. Ein politischer Bruch war im Prinzip vor der nunmehrigen Bekanntgabe einer eigenen Kandidatur bereits eingetreten. Zu einer Eskalation kam es dann Ende August: Der Vizebürgermeister richtete in einem publik gewordenen "Offenen Brief" an Landesparteiobmann und Landeshauptmann Anton Mattle diesem aus, Bürgermeisterkandidat werden zu wollen.

Außerdem drängte er auf eine Mitgliederbefragung, um diese Frage zu klären. Die Tiroler ÖVP reagierte jedenfalls sehr verärgert über Anzengrubers Vorgehen, schließlich traf sich dieser Tage zuvor mit Mattle zu einem persönlichen Gespräch.