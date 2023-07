Große Pläne: Ein neues Wahrzeichen für Innsbruck

Touristen überqueren bei brütender Hitze in Windeseile den asphaltierten Marktplatz. Am Inn angelangt wird ein schnelles Bild von der gegenüberliegenden Flussseite geschossen – einem der bekanntesten Motive von Innsbruck: den zuckerlbunten historischen Fassaden von Mariahilf, hinter denen sich die Nordkette auftürmt.

Die Aufenthaltsqualität dieses zentralen und direkt neben der Altstadt liegenden Platzes hält sich trotz einiger Sitzmöbel in Grenzen. Mit dem Inn, der der Stadt ihren Namen gibt, kommt man hier kaum auf Flussfühlung, wie auch sonst so gut wie nirgends in Innsbruck.