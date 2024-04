Nach dem Debakel in Innsbruck: Der Tursky-Flop der ÖVP

Das Ergebnis in Salzburg war bitter, weil man den Bürgermeistersessel räumen musste. Nach Innsbruck wird man in der Bundesparteizentrale in Wien noch zerknirschter sein. Immerhin wurde mit Florian Tursky ein Staatssekretär ins Rennen geschickt. Der hat in der Regierung von Bundeskanzler Karl Nehammer im Hinblick auf seinen Bereich Digitalisierung keine so schlechte Performance abgeliefert. Um in Innsbruck wieder den Bürgermeister zu stellen, hat es nicht gereicht. Vor allem nicht, weil seine Partei die Situation in der Tiroler Landeshauptstadt völlig falsch eingeschätzt hat.