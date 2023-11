Innsbruck-Wahl: Tursky zelebriert Wiedervereinigung Schwesterpartei

Mit einer Vision für eine „Stadt mit Herz“ hat das Wahlbündnis „das Neue Innsbruck“ am Mittwochabend seinen Spitzenkandidaten für die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl im kommenden April Florian Tursky bei einer Auftaktveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert.

Der gemeinsam für ÖVP, Für Innsbruck und Seniorenbund kandidierende nunmehrige ÖVP-Stadtparteiobmann gab sich dabei siegessicher und ein Versprechen ab, künftig „verlässlich“ regieren zu wollen.

Während andere sich von ein paar Dutzend Personen zum Bürgermeisterkandidaten küren ließen, seien heute in dem Veranstaltungssaal im Innsbrucker O-Dorf mehr als 400 Leute anwesend, freute sich Tursky. „Ihr habt eine große Sehnsucht nach einer Stadt, auf die ihr Stolz sein könnt“, sagte der Noch-Staatssekretär zu seinen anwesenden Unterstützern.

Erstmals seit 30 Jahren

Heute treffe man sich erstmals seit 30 Jahren in dieser Zusammensetzung. „Wir wollen stärkste Kraft in Innsbruck werden und den Bürgermeister stellen“, bekräftigte der in der Landeshauptstadt aufgewachsene Staatssekretär.