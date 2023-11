Innsbruck-Wahl: Tursky mit 91,9 Prozent neuer ÖVP-Stadtparteichef

Ziel sei "stärkste Kraft in Innsbruck zu werden" und er Bürgermeister, erneuerte Tursky die Zielvorgabe, Grünen-Stadtchef Georg Willi zu beerben. Das bedürfe jedoch auch "neuer Lösungen und neuer Köpfe", mahnte der 35-Jährige. Die Delegierten dankten dem kurz darauf gewählten neuen Stadtparteiobmann mit stehenden Ovationen - und später in den meisten Fällen mit ihrer Stimme. In der Funktion als Stadtparteiobmann folgt Tursky auf den seit 2019 amtierenden Landtagsabgeordneten Christoph Appler. Dieser hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet, um Platz für den neuen schwarzen Hoffnungsträger zu machen. Zu Turskys Stellvertretern wurden Franz Jirka, Klara Neurauter, Helena Töchterle und Birgit Winkel gewählt.