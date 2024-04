Gemeindewahl als Endspiel im Innsbrucker House of Cards

Wie bitter wäre es also für die Grünen, wenn Willi sein Amt – in einem Jahr mit EU- und Nationalratswahl – nicht verteidigen könnte? „Bitternis ist eine Geschmacksfrage“, so Kogler. „Es wäre bekömmlicher, wenn Georg Willi hier weitermachen kann.“

Das ist freilich alles andere als sicher. Der als bürgerlich geltende Grüne muss vielmehr zittern, ob er nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag überhaupt noch im Rennen um sein Amt ist und den Einzug in eine als sicher geltende Stichwahl schafft.

Die Regierungszeit des langjährigen Aushängeschilds der Landes-Grünen war geprägt von eigenen Fehltritten und Blockaden durch seine Gegner. Der Gemeinderat geriet zum Intrigantenstadel. Bei Grünen, FPÖ, SPÖ und ÖVP gab es Abspaltungen. All das muteten an wie ein Ableger der Serie „House of Cards“, die sich um Polit-Ränkespiele in Washington dreht.

Die Weichen dazu hat Willi gewissermaßen selbst gestellt, als er 2019 die Abwahl seiner Vorgängerin und damaligen Koalitionspartnerin Oppitz-Plörer als Vizebürgermeisterin ermöglichte. Formal bestand das Bündnis aus ihrer Liste, Grünen, ÖVP und SPÖ zunächst weiter. Als Anfang 2021 Markus Lassenberger (FPÖ) mit Stimmen aus der Koalition zu Willis Vizebürgermeister gewählt wurde, war endgültig Schluss.