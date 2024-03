ÖVP-Altkanzler Schüssel nach Wahlerfolg der KPÖ: "Diese Marke ist toxisch"

Einen Tag, nachdem die ÖVP in der Landeshauptstadt Salzburg ein von einem KPÖ-Erdrutschsieg begleitetes Debakel erlebte, schwor sie sich Montagabend in Innsbruck auf die hier am 14. April anstehenden Gemeinderatswahlen ein. Florian Tursky (ÖVP) geht als Spitzenkandidat des bürgerlichen Bündnisses "Das neue Innsbruck" ins Rennen.

Als prominenten Unterstützer konnte der 35-Jährige den ehemaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel gewinnen, der auf der Bühne die Werbetrommel für die ÖVP-Hoffnung rührte.

Sorge über dunkelrote Erfolge

Zuvor gab Schüssel KURIER und APA ein kurzes Interview und haderte dabei mit dem Höhenflug der KPÖ, die in Salzburg bereits vor den Gemeinderatswahlen am Sonntag 2023 der strahlende Sieger bei den Landtagswahlen war. "Diese Marke ist toxisch", so der Altkanzler zur KPÖ. "Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich bin so alt wie die Republik."