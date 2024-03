Nach Salzburg-Erfolg: KPÖ peilt Einzug in den Nationalrat an

Wobei die Strahlkraft des Salzburger Wahlhelfers naturgemäß von seinem Abschneiden bei der Stichwahl abhängt. „Wird Dankl nicht Bürgermeister, wird das Medieninteresse an ihm rasch wieder verfliegen“, ist Bachmayer überzeugt. Für ihn geht SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger als Favorit in das Duell um den Posten des Stadtchefs. Er würde einen deutlich größeren Teil jener Wähler ansprechen, die am Sonntag einem anderen Kandidaten ihre Stimme gegeben haben.

Nächste Bewährungsprobe ist dann die EU-Wahl im Juni. Spitzenkandidat ist der nur Polit-Insidern bekannte KPÖ-Parteichef Günther Hopfgartner. Sein Vorteil ist: 2019 kam die Kommunisten auf gerade 0,8 Prozent, womit laut Bachmayer diesmal schon ein Ergebnis von einem bis drei Prozent ein beachtlicher Erfolg wäre.

„Aus der Sicht der KPÖ zählt bei der EU-Wahl ohnehin nur die Trampolin-Wirkung für die Nationalratswahl im Herbst“, sagt der Experte. Hier ist das Ziel klar: Wenn es der KPÖ nicht gelingt, in ihren Hochburgen in der Steiermark und in Salzburg ein Grundmandat zu erobern, brauchen sie für einen Einzug in den Nationalrat rund vier Prozent der Stimmen. 2019 wählten 0,7 Prozent die KPÖ.