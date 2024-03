Bernhard Auinger, SPÖ: Der Vize-Stadtchef war einst Turnierreiter

Allerdings läuft der Sozialdemokrat Gefahr, von der KPÖ Plus links überholt zu werden. Bei der Landtagswahl 2023 waren die Kommunisten in der Landeshauptstadt auf dem zweiten Platz gelandet, die SPÖ nur auf Platz vier. "Wir gehen auf Basis unserer Daten zu 90 Prozent davon aus, dass es eine Stichwahl zwischen mir und KPÖ-Mann Kay-Michael Dankl geben wird“, sagt Auinger dazu. "Es braucht aber einen Bürgermeister, der Festspiele und Rockhouse kann. Das traue ich Dankl nicht zu, auch weil er die Festspiele als elitäres Festival bezeichnet und damit Arm gegen Reich aufhetzt. Wir leben aber in einer Kulturstadt.“

Breites Ressort

Als Vizebürgermeister mit den Ressorts für die Bereiche Kultur, Bildung, Wissen und Sport sowie die Städtischen Betriebe sei er in den vergangenen Jahren "der aktive Motor in dieser Stadtregierung gewesen“, sagte Auinger. Von ursprünglichen Ansagen - dem "brutalen Hineinfahren“ in den Wohnungsmarkt, einem "Ende der Denkverbote“ oder einem "ideologischen Überspringen von Hindernissen“ bei Wohnen und Verkehr - ist aber nur bedingt etwas geblieben. Im kommunalpolitischen Alltag des bürgerlichen Salzburgs gab in den vergangenen Jahren eine Mitte-Rechts-Mehrheit den Ton an, das musste auch Auinger erkennen.