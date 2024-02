Mobilität in Salzburg: Nur die FPÖ ist gegen die Verkehrswende

Den Einstieg lieferte die Verkehrsexpertin Lina Mosshammer vom Verein Mobilität mit Zukunft (VCÖ) und Mitglied des Netzwerks "women in mobility". Die künftige Salzburgerin zeigte auf, dass dem Auto zu viel und dem Menschen zu wenig Platz in Städten eingeräumt werde. Abzulesen am "Happyness-Index" - in Städten mit weniger Platz für Autos sind Menschen glücklicher, lässt sich an diesem Index ablesen.

Was auch wissenschaftlich nachgewiesen ist: Weniger Autos führen zu mehr sozialen Kontakten von Kindern, zu mehr Sicherheit und es stärkt die lokale Wirtschaft.