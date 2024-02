Wahlen in Salzburg: Wer Bürgermeister werden will und wer wählen darf

Die Kandidaten 297 Kandidaten treten auf acht Listen an, gerade einmal 122 davon sind Frauen. Sieben Personen wollen Salzburger Bürgermeister werden, nur für die Grünen tritt eine Frau für das höchste Amt an

Wahlberechtigte 112.733 Männer und Frauen können ihre Stimme in einem der 153 Wahllokale am 10. März von 7-16 Uhr abgeben

Zünglein an der Waage

Lukas Rupsch von den Neos gibt sich nicht zuletzt angesichts der schweren Wahlschlappe bei den Landtagswahlen im vorigen April in Salzburg bescheiden. Die beiden Mandate sollen gehalten werden, die Hauptthemen sind Verkehr und Salzburg als Lebensraum. So fordern die Neos konkret eine 750-Euro-Abgabe für Touristenbusse, von denen 500 Euro in Altstadtgutscheinen zurückgegeben werden sollen, der Rest solle in Infrastrukturmaßnahmen wie die Messebahn fließen. Neben dem Ja zum S-LINK will Rupsch auch die Sperre des Neutors, um eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt zu erreichen. Der ehemalige Neos-Landessprecher Hans Schellhorn formulierte das zuletzt gegenüber der APA pointiert: „Wir brauchen in Salzburg keine Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben, weil auf unseren Straßen sowieso alles steht.

Wie die Neos will auch Christoph Ferch mit seiner Liste „Zünglein an der Waage“ und SALZ in der Suppe sein. Ferch hält seit 2014 mit seiner bürgerlichen Liste „Bürger für Salzburg“ (SALZ) einen Sitz im Gemeinderat, 2019 gelang der Wiedereinzug knapp. Ferch, der mit dem Widerstand gegen ein Bauprojekt seine politische Laufbahn gestartet hatte, gibt sich als Kämpfer für den „Welterbe-Schutz, im Bewahren der Schönheit von Salzburg und im Schutz vor Spekulation“.

Während es um Ferch im Laufe der Funktionsperiode ruhiger geworden ist, zeigte er zuletzt mit der Ablehnung gegen ein Hochhausprojekt am Rande der Altstadtschutzzone wieder auf, auch medial. „Es gibt Optimierungsbedarf, meine Mission ist darum noch nicht erledigt“, erklärte er sein Wiederantreten gegenüber der APA.