Protestaktion gegen Durchzugsverkehr: Staufest in Hallein

Am Wochenende rechnet man auf der A10 Tauernautobahn wieder mit Staus. Die Ferien in Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und dem Nachbarland Bayern enden, die Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark starten.

Genervt von den vielen Autofahrern, die von den A10-Abfahrten Hallein, Puch und Salzburg Süd von der Tauernautobahn abfahren, um dem Stau auszuweichen, veranstaltet die Stadt Hallein ein "Staufest" und sperrt dafür kurzerhand die Altstadt.