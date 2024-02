Baustelle auf A10: Abfahrtssperren sollen Anrainer schützen

Die Abfahrtsperren an der Tauernautobahn (A10) in Salzburg, auf der sich wegen der Tunnelsanierung vor allem an Wochenenden kilometerlange Staus bilden, werden ab Samstag, 17. Februar, bis vorerst Ostermontag, 1. April, im Tennengau verschärft. Der Radius für Abfahrten in die Zielregion wird eingeschränkt. Damit soll der Ausweichverkehr in den Anrainergemeinden, der dort für verstopfte Straßen sorgt, verringert werden - was zu einer Entlastung für die Bewohner führen soll.

Die neue Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Hallein gilt für die Ausfahrten Hallein, Kuchl und Golling-Abtenau und definiert die Kilometerradien, in dem sich das Ziel der Fahrt befinden muss, wenn man die Autobahn verlässt. Kontrollen In Hallein beträgt der Radius 20 Kilometer, in Kuchl 15 Kilometer und in Golling-Abtenau 35 Kilometer, wie das Land Salzburg am Donnerstag informierte. Für die Ausfahrt Golling-Abtenau wurde der Radius etwas weiter definiert, um eine entsprechende Erreichbarkeit für Gebiete wie Annaberg und Gosau gewährleisten zu können.