S-Link: Abstimmung als Test für Salzburger Gemeinderatswahlen

Am 26. November findet in der Stadt Salzburg die Bürgerbefragung zur geplanten Regionalstadtbahn S-LINK statt. Das Ergebnis der Abstimmung ist für die Politik nicht bindend, kann aber als Stimmungstest gewertet werden - auch in Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 10. März 2024.

➤ Mehr lesen: Neue Studie zu Bau des S-Link sieht hohe Wertschöpfung

Denn die Meinungen, wie die Verkehrsprobleme in der staugeplagten Landeshauptstadt gelöst werden sollen, gehen teilweise weit auseinander.