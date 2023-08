Von Gästen überrannt: Salzburg braucht neues Tourismusleitbild

Sie räumte aber ein, dass es dafür keine einfache Lösung gebe. „Der Tourismus in Salzburg ist ein komplexes System. Daher müssen sich die Entscheider an den Tisch setzen und an einer Strategie feilen.“

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), auch Eigentümervertreter der TSG, versuchte am Donnerstag den Eindruck eines fehlenden Plans zu entkräften. „Wir arbeiten bereits seit Monaten an einer strategischen Neuausrichtung im Tourismus“, sagte er in einer Pressekonferenz.

"Gute Basis"

„Das Leitbild 2025 ist eine gute Basis für den aktuellen Überarbeitungsprozess.“ Preuner verwies auf erste Schritte, die bereits umgesetzt worden sind: eine Obergrenze für Hotelneubauten mit 60 Zimmern oder 120 Betten, Regulierungen gegen den Wildwuchs von Plattformen wie Airbnb oder ein Slot-System für Reisebusse, die Urlauber in der Innenstadt aussteigen lassen.