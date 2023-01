Overtourism oder Flaute? Salzburg sucht die Mitte

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wies auf die ökonomische Bedeutung des Tourismus für die Stadt hin und er warnt auch vor einem zu hohen Maß an Nörgelei. "In den vergangenen Jahren war die ganze Branche lahmgelegt und wir haben alle gemerkt, was das mit uns macht. Wir dürfen uns sehr wohl auch freuen, dass wieder Gäste da sind." Es gelte aber natürlich, Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen.

Hotelbau Riegel vorgeschoben

Wirkung zeige auch eine Limitierung der Hotelneubauten, so der Stadtchef. Projekte mit mehr als 120 Betten brauchen mittlerweile eine Sondergenehmigung und einen Gemeinderatsbeschluss.

Man ist in Salzburg bemüht, Gäste länger in der Stadt zu halten. Das Mini-U-Bahnprojekt S-Link, das gerade in Planung ist, könnte auch einen touristischen Nutzen in Form einer Anbindung zum Messezentrum bringen. Reisebusse könnten damit aus der Innenstadt verschwinden. Bis dahin pocht der Bürgermeister auf die Zeitfenster in den beiden Terminals Nonntal und Paris-Lodron-Straße, die digital gebucht werden können.

Tourismuschefin setzt auf "Qualitätsgast"

Für die neue Geschäftsführerin der Tourismus Gesellschaft Christine Schönhuber geht es ebenso um ein gutes Miteinander von Bevölkerung und Gästen: "Qualität muss auf allen Ebenen unser Maßstab sein." Der "Qualitätsgast" reise nachhaltig, so Schönhuber. "Er setzt sich schon im Vorfeld mit der Destination auseinander und nutzt touristische Angebote vor Ort sensibel und respektvoll."