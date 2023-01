Regionaler Faktor enorm

43 Prozent der Effekte können der Stadt Salzburg zugerechnet werden, 28 Prozent dem Bundesland. Das heißt: Sieben von zehn Euro heimischer Wertschöpfung fallen in Salzburg an. In der Bauzeit sollen etwa 2.600 Arbeitsplätze entstehen, 2.133 davon in der Region. Der Großteil der Arbeiten betrifft den Tiefbau.

Die Experten gehen davon aus, dass diese Berechnungen, die lange vor ersten Ausschreibungen erstellt wurden, auch halten, wenn ein internationales Unternehmen zum Zug kommen sollte. Knittel: „Jede Firma, die länger als ein halbes Jahr vor Ort arbeitet, braucht in Salzburg eine Niederlassung.“

Laut der Daten rechne sich die Bahn verkehrspolitisch, umwelttechnisch und wirtschaftlich. „Es macht gleich dreimal hochgradig Sinn“, betont Knittel und kündigt für Ende des Monats Kostenschätzungen auch für den weiteren Verlauf der Bahn an.