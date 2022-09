Stadtbahn S-Link: „Mit dem Herzstück wird sicher nicht Schluss sein“

Nebenbahnen als weiteres Ausbau-Projekt

Die erste Etappe soll vor allem für Pendler Erleichterungen bringen. In Folge könnte der S-Link aber auch touristische Fahrten massiv reduzieren. Planer denken Richtung Messezentrum weiter. Eine Anbindung, die bereits in der Schublade liegt, könnte an der Autobahnbrücke entlang führen und im Bereich Maria Plain in die bestehende Lokalbahntrasse einmünden. Weitere Chancen bieten die „Stiegl-Bahn“ oder Anknüpfungen an die Fernzüge aus Wien oder Deutschland.