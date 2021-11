Junges Architekturbüro gewinnt Ausschreibung für Verkehrsprojekt

„Dass wir den Zuschlag aber bekommen haben, war umso schöner. Auch weil wir unseren Lebensmittelpunkt schon seit langer Zeit in der Salzburger Innenstadt haben und der Mirabellplatz praktisch direkt vor der Tür unseres Büros liegt.“ Was ihren Entwurf so besonders macht? „Wir wollten, dass die historische Bedeutung des Platzes im Vordergrund bleibt.“ Deshalb habe man weniger oberirdische Elemente geplant, als es die Ausschreibung gefordert hat.

Dezenter Entwurf

„Ursprünglich vorgesehene Verkaufsflächen haben wir einen Stock tiefer in die Verteilerebene gepackt, Überdachungen bewusst dezent gehalten“, erklärt Höcketstaller. Auch bei besagter Verteilerebene habe man eigene Überlegungen einfließen lassen. „So haben wir eine Verbindung zwischen den Abgängen hergestellt und entlang des Weges Geschäfte und Ticketverkauf angeordnet.“ Dadurch hätte diese Zwischenebene eine völlig neue Bedeutung bekommen.

Zuschlag für Mega-Projekt

Ein unkonventioneller Zugang also, den die drei Architekten vermutlich auch ihrer noch überschaubaren Erfahrung bei Infrastrukturprojekten zu verdanken haben. Dadurch habe man sich getraut, einige Punkte der Auslobung zu hinterfragen und in gewissen Punkten anders zu agieren als die Mitbewerber. „In diesem Fall war das sicher kein Nachteil“, meint Höcketstaller. Kein Nachteil ist der Zuschlag des Mega-Projekts auch für die Zukunft des jungen Büros, wenngleich es natürlich viel Arbeit bedeutet. „Mit unseren vier Mitarbeitern schaffen wir das Arbeitspensum derzeit aber noch sehr gut. Wenn es nicht mehr geht, werden wir natürlich reagieren.“ Allzu lange dürfte das vermutlich nicht mehr dauern, immerhin hofft man nun auch, den Auftrag für weitere Stationen des S-LINK zu bekommen.