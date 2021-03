S-Link: Wie Salzburgs Mini-U-Bahn zu ihrem neuen Namen kam

Befragung gefordert

Und damit wohl auch die Akzeptanz bei den Salzburgern. SPÖ und Neos fordern schon länger eine verbindliche Bürgerabstimmung über die Bahn. Preuner und Schnöll standen dem am Mittwoch nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Die Frage sei aber, wer abstimmen dürfe und wie die Frage aussehe, meinte Schnöll.

Klar ist, dass das Projekt in eine größere Gesamtverkehrsplanung eingebunden werden soll. „Natürlich werden alle Möglichkeiten für sinnvolle künftige Bahneinbindungen, wie etwa Messebahn und Stieglbahn, mitgedacht und mitgeprüft“, sagte Preuner. Die Stieglbahn bietet die theoretische Möglichkeit der Schienenanbindung des Flughafens, mit der Messebahn ließen sich Touristen- und Pendlerströme am Stadtrand abfangen und per Zug ins Zentrum bringen.