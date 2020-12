Finanzierung fix: Ein großer Schritt für Salzburgs Mini-U-Bahn

Vertrag für 1-2-3-Ticket

Im kommenden Jahr startet die Einreichplanung. Für die rund 20 Millionen Euro teure Planung wurde am Montag bereits der Finanzierungsvertrag unterzeichnet. Einen konkreten Finanzierungsvertrag gibt es auch schon für den Ausbau der bestehenden Lokalbahnstrecke vom nördlichen Flachgau zum Salzburger Hauptbahnhof. Dort sollen bis 2025 rund 146 Millionen Euro in Bahnsicherheit, den Neubau dreier Bahnhöfe, den zweigleisigen Ausbau auf rund fünf Kilometern und ein neues Betriebswerk investiert werden.

Auch in die Pinzgauer Lokalbahn stecken Bund und Land bis 2025 acht Millionen Euro. Damit werden Streckensicherungen und neue Bahnsteige finanziert. Das Besondere: Erstmals seit 13 Jahren beteiligt sich der Bund an Investitionen in diese Regionalbahn. Damit habe man für weitere Investitionen einen „Fuß in der Türe“, wie es aus dem Büro Schnöll heißt. Einen Meilenstein setzte Salzburg am Montag auch für die Umsetzung des 1-2-3-Tickets.

Als erstes Bundesland unterzeichnete Salzburg den Umsetzungsvertrag für das Klimaticket. „Es ist ein historisches Paket für den Klimaschutz und den öffentlichen Verkehr“, sagte Verkehrsministerin Gewessler bei der Vertragsunterzeichnung.