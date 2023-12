Salzburg-Tourismus fürchtet sich vor S-Link-Baustelle

Imlauers Kritik

Vier seiner Betriebe liegen genau entlang der geplanten Trasse, die am Montag verhandelt wird. Eine Studie hat nun errechnet, dass es während der ersten Bauphase rund 800.000 Nächtigungen weniger in Salzburg weniger geben werde – samt 110 Millionen Euro Umsatzrückgang.

Nicht zu stemmen für einen Unternehmer wie ihn, stellt Imlauer nun klar: „Bei so großen Verlusten werden die Betriebe nicht mehr wirtschaftlich zu führen sein.“ In der Studie von Prodinger Tourismus und Freizeit – von der Wirtschaftskammer beauftragt – wurden 20 Hoteliers und 45 Gastronomiebetriebe entlang der Strecke befragt, als Referenz wurden Daten aus dem Bau der U2 und U5 in Wien herangezogen.

Das Ergebnis: 240 Jobs könnten während des Baus im Hotel- und Gastronomiegewerbe in dem Bereich der Baustelle verloren gehen.

Studienautor Thomas Reisenzahn sagt, „dass die Betriebe in der Zeit nicht profitabel agieren können“. Dazu käme der Verlust bei den Zulieferern, die einen Verlust von über 50 Millionen Euro zu erwarten hätten. Und der Stadt würden durch Entfall diverser Abgaben weitere 2,6 Millionen Euro entgehen. 80 Prozent der in dem Baustellenbereich jetzt angesiedelten Lokale hält Studienautor Reisenzahn für gefährdet.