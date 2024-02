Grüne starten als erste in den Innsbrucker Intensivwahlkampf

Gut eine Woche bevor in Innsbruck das Plakatieren für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 14. April beginnen darf, haben die Grünen als erste Partei Sujets präsentiert . Wenig überraschend stellt die Partei Stadtchef Georg Willi, der das Amt vor bald sechs Jahren erobert hat, ins Zentrum ihrer Kampagne . Und auch inhaltlich waren die gesetzten Themenschwerpunkte leistbares Wohnen und Mobilität erwartbar.

Gleichzeitig hat sich der kürzlich als ÖVP-Vize-Bürgermeister abgewählte und aus seiner Partei ausgeschlossene Johannes Anzengruber aber abgespalten und geht mit eigener Liste an den Start und will selbst Bürgermeister werden.

Nach wie vor ist das grüne Urgestein davon überzeugt, dass die Entscheidung über das Bürgermeisteramt in einer Stichwahl zwischen ihm und dem FPÖ-Spitzenkandidaten, Vize-Bürgermeister Markus Lassenberger , fällt. "Wir erleben in ganz Europa einen Aufstieg der rechten Parteien", sieht der Grüne blauen Aufwind. Das bürgerliche Lager in Innsbruck wiederum sei aber gespalten.

Willi spreche mit den Menschen auf Augenhöhe, übe sein Amt "nicht für die persönliche Karriereleiter aus" und sei "ein Mensch, der sich sein Lächeln behalten hat." Ein freundlicher, nahbarer Bürgermeister also, der nur an die Menschen denkt und sich von den vielen Querelen nicht verändern hat lassen. Ob das die Wähler so sehen, wird sich in gut sieben Wochen zeigen.

Inhaltlich will der Bürgermeister "faire Mieten", es müsse aufhören, dass die Immoblienbranche "den Menschen das Geld aus der Hose zieht". Die skizzierte Lösung kommt dann aber ziemlich abstrakt daher. Willi möchte einen "Schulterschluss mit der Wirtschaft". Je mehr die Menschen für das Wohnen zahlen, umso weniger könnten sie nämlich für andere Dinge ausgeben.

Appell an Vermieterehre

Es brauche daher, "eine neue Stimmung, dass Leute die Wohnraum und Geschäftsräume vermieten, eine Verantwortung haben." Schlechte Stimmung hat im Gemeinderat in dieser Periode meist geherrscht, wenn es um den Verkehr gegangen ist, den die Grünen gerne klimafreundlich gestalten wollen.