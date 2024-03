Innsbruck-Wahl: Von wegen bürgerliche Stadt

Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Für die ÖVP mit ihren Teilorganisationen, die etwa die Interessen von Unternehmern wie Angestellten gleichsam unter einen Hut bringen will, stellt sich diese Frage ohnehin immer. In Tirol und insbesondere in der Landeshauptstadt ist die innere Zerrissenheit seit Jahrzehnten noch weit größer.