Tursky will heute offenbar als Staatssekretär zurücktreten

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) wird offenbar am Freitag von seinem Amt zurücktreten. Dies erfuhr die APA aus sicherer Quelle. Der Bürgermeisterkandidat der Liste "das Neue Innsbruck" will sich ganz auf die am 14. April stattfindende Gemeinderatswahl in der Tiroler Landeshauptstadt konzentrieren.