Tursky-Liste will nun doch Wahlkampfkosten veröffentlichen

Und zwar aus seiner Sicht mit dem Hintergedanken, dass umgekehrt Zahlungen von FI an „Das neue Innsbruck“ als Spenden an die ÖVP gewertet und in die diesbezüglich laut Gesetz bundesweit mit 750.000 Euro gedeckelte Maximal-Spendensumme der Volkspartei eingerechnet werden müssten.

Budgetoffenbarung

Was die Höhe der Ausgaben für den Wahlkampf angeht, will sich „Das neue Innsbruck“, das bisher keinen Zahlen veröffentlichen wollte, nun doch in die Karten schauen lassen. „Wir werden das nächste Woche kommunizieren, wenn wir die Liste einreichen“, versichert Weger.

Dass das nicht schon früher geschehen sei, erklärt er damit, „dass wir die Summe noch nicht fertig hatten“. Im Wahlkampf werde ständig nachjustiert. „Am Montag haben wir zum Beispiel unseren großen Auftakt, bei dem wir jetzt wesentlich mehr Anmeldungen haben, als wir gedacht haben“, sagt der Wahlkampfleiter. Auch die Schlussaktion sei erst jetzt zu Ende geplant worden.

Grüne und SPÖ haben ihren offiziellen Wahlkampfauftakt bereits vergangene Woche vor dem Rathaus auf der Maria-Theresien-Straße absolviert. „Das neue Innsbruck“ geht am kommenden Montag in eine Halle – konkret die Dogana im Innsbrucker Congress. Für die Auftaktveranstaltungen hätten sich bisher über 800 Menschen angemeldet, so Weger. Die FPÖ markiert ihren Start am Freitag kommender Woche am Bergisel.