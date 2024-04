Georg Willi, Grüne: Bürgermeister kämpft um seine Wiederwahl

Im Jahr 2018 war der politische Himmel für Willi noch voller Geigen gewesen. Wenige Monate nach dem Rausfliegen der Grünen aus dem Parlament sorgte er für eine kommunale Wiederbelebung der Öko-Partei und setzte ein Ausrufezeichen. In der Gemeinderats-Stichwahl obsiegte der mittlerweile 64-Jährige gegen "Für Innsbruck“-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer , wurde zum ersten grünen Bürgermeister einer Landeshauptstadt und machte so nebenbei die Seinen zur stärksten Fraktion. Eine Schmach für das bürgerliche Lager in Innsbruck.

Hinzu kamen viele hausgemachte Fehler: Eine teils chaotische Amtsführung , Alleingänge, die von ihm forcierte Abwahl Oppitz-Plörers als Vizebürgermeisterin. Äußerst umstrittene Handlungen wie ein Sondervertrag für die Ex-Personalamtsleiterin der Stadt, der Willi sogar - letztlich eingestellte - Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einbrachte. Und immer wieder Vorwürfe quer durch die meisten anderen Fraktionen an den Bürgermeister, in denen von rein ideologiegetriebener Politik, mangelnder Teamfähigkeit bzw. dem Willen dazu sowie schlechter Beratung die Rede war.

Politische Beobachter gewannen den Eindruck: Auf Landes- und Bundesebene bewegte sich das "political animal“ Willi wie ein Fisch im Wasser, doch auf der kommunalen Ebene, auf der es konkrete sichtbare Ergebnisse braucht, strauchelte er.

Am politischen Willen lag es nicht, einiges gelang auch. In der Wohnpolitik bzw. dem brennenden Thema leistbares Wochen setzte der Stadtchef aus seiner Sicht wichtige Akzente, legte sich mit vielen an, stieß zumindest Diskussionen an. Und "übergab“ 1.750 leistbare Wohnungen, wie er nicht müde wurde zu betonen. Detto im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Doch vieles blieb Stückwerk. Die großen Würfe gelangen nicht, wohl auch, weil ihm die politische Konkurrenz wenig „gönnte“.