13 Listen und viel Geld: Nebel auf der Innsbrucker Wahlbühne lichten sich

Am Freitag hat sich – einige Stunden vor Ende der Abgabefrist – die KPÖ als letzte von insgesamt nunmehr 13 bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 14. April antretenden Listen mit ihrem Wahlvorschlag im Rathaus eingefunden. Der Stimmzettel wird damit so lang, wie er es – im bisherigen Rekordjahr der Vielfalt, 2000 – schon einmal war.

Alle Bewerber haben die notwendige Anzahl von zumindest 100 Unterstützungserklärungen aufgetrieben. Um solche hatte sich zuletzt auch noch, wie berichtet, die MFG bemüht. Sie wird nun aber nicht ins Rennen gehen.

Großes Budget

Wer in den kommenden vier Wochen auf dem politischen Spielfeld um Wähler buhlt, steht nun also endgültig fest. Auch wie viel Geld die Parteien in diesem Werben aufwenden, ist nun zumindest ein Stück weit klarer. Denn die bürgerliche Allianz „Das neue Innsbruck“ von ÖVP-Bürgermeisterkandidat Florian Tursky hat mit Einreichen ihrer Liste nun auch erstmals Angaben zu ihren geplanten Ausgaben gemacht.