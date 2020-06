Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sommerlich warm: In der Früh können sich in einigen Tälern Nebelfelder halten - diese lösen sich jedoch rasch auf und es scheint im ganzen Land die Sonne. Ab Mittag entstehen ein paar Quellwolken - hie und da kann es regnen, am ehesten im Wald- und Weinviertel. Der Wind weht schwach bis mäßig. Tageshöchsttemperaturen 24 bis 30 Grad.