Neustart: Der Vapiano-Ausverkauf

Nach dem Börsengang 2017 häuften sich die Probleme, der Kurs der Aktie stürzte ab. Anfang April – inmitten der Corona-Krise – musste Vapiano SE Insolvenz anmelden. Das Rennen um die Restaurants und die Marke war eröffnet, das Interesse groß. Bereits ein Monat später, Anfang Mai, wurde bekannt, dass ÖBB-Caterer Josef Donhauser aus Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen, NÖ) mit seinem Unternehmen Don der neue Eigentümer von Vapiano in Österreich ist.

Die Investoren

In diversen Ländern laufen Bieterverfahren rund um die Filialen. Alle Markenrechte hat die Love and Food Holding GmbH rund um CEO Mario C. Bauer erworben und ist damit Franchisegeber der Vapiano-Restaurants weltweit. Außerdem ist sie der neue Eigentümer von 29 Standorten in Frankreich und Luxemburg sowie 30 deutschen Filialen.

Die Investoren dahinter sind neben Bauer, AmRest-Gründer Henry McGovern, Gründer der Sandwich-Marke Pret A Manger Sinclair Beecham, Familie Van der Valk, Hoteleigentümer und Franchisenehmer von Vapiano Niederlande sowie Gregor Gerlach, einer der Vapiano-Gründer.