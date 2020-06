Österreich: Die tollsten Hochzeits-Locations

Aufgrund der Coronakrise wurden ein Großteil der Hochzeiten der nächsten Monate abgesagt oder auf das nächste Jahr verschoben. Paare, die sich kurzfristig zu einer Eheschließung entscheiden, haben nun die Chance auf ein attraktives und leicht zu merkendes Hochzeitsdatum.

Tolle, günstige Angebote

Fichtenbauer kontaktierte die bei Brautpaaren beliebtesten Veranstaltungslocations in ganz Österreich. Das Feedback dazu: "Die Stornos und Verschiebungen von Hochzeiten waren für die Betreiber sehr schmerzhaft. Ab Mitte Juli erwartet man eine Trendwende. Einzelne Locations sind an den Samstagen im August - vor allem am 8.8. - auch schon wieder bis zur Hälfte gebucht. Viele Veranstaltungsorte locken derzeit auch mit tollen Angeboten." Das Portal hochzeits-location.info mit mehr als 2000 Locations für Hochzeiten verzeichnet jährlich rund 3,4 Millionen Seitenaufrufen.