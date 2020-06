Warum Costa Rica eines der schönsten Länder Zentralamerikas ist

Auf dem Weg in den karibischen Tieflandregenwald gibt es in Sarapiqui endlose Ananas- und Bananenplantagen. Alle Chiquitas stammen von dort. Plantagenbesitzer: amerikanische Gesellschaften. Lieber sind der Gruppe die Verkostungen bei einer Fair-Trade-Kaffeebohnen-Genossenschaft und bei den Kakaobohnen-Bauern. Und natürlich der Besuch bei den Maleku-Indianern, die ihre Speisen auf einem Bananenblatt servieren. Diese Kalorien werden mit Fußmärschen abgearbeitet oder beim Eintauchen in den Naturpool des Wasserfalls vom Rio Fortuna – paradiesisch, der Kälteschauer mischt sich mit Glücksgefühlen. Diese häufen sich auf der Reise von Ost nach West. Traumhaft die Bootsfahrt imTortuguero-Nationalpark durch die Lagunen zur Lodge an der Karibikseite des Landes. Krokodile und Sumpfschildkröten am Ufer, Klammeraffen, Tukane und bunte Frösche auf den Bäumen. Postkartenmotive liefert die Wanderung durch den Nebelwald Monteverdes über unzählige Hängebrücken.