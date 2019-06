Costa Rica: Ökotourismus als Vorbild für die ganze Welt

Am liebsten hängen dort Faultiere ab und auch jetzt ist ein Exemplar mit drei Fingern und einem Baby zu entdecken. Otto vermutet, dass es dort schon eine Woche hängt und schläft. Nicht umsonst werden Faultiere immer wieder mit „ Pura Vida“ (kein Stress, schönes Leben) in Verbindung gebracht. Die gängige Universalantwort im Land.

Mit der Kraft der Natur

Nach der kurzen Wanderung ist die Gruppe am Ziel, alle Augen auf den Kegel des Vulkans gerichtet. Just in diesem Moment befreit er sich etwas von den Wolken, die ihn verhüllen. Die Spitze will nicht ganz zum Vorschein kommen für das perfekte Foto, die Begeisterung ist auch so groß. 112 Vulkane gibt es in dem kleinen Land, darunter sieben aktive. Ihre Kraft wandert direkt in die Steckdose, denn Costa Rica ist das erste Land, das versucht, seinen Strom zu hundert Prozent aus erneuerbarer Energie zu beziehen – Wind, Wasser und Sonne helfen mit.