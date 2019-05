Overtourism: Flughafen als Fluch von Machu Picchu

"Es ist eine Landschaft mit Terrassen und Wegen, von den Inkas kunstvoll angelegt. Ein Airport hier würde alles zerstören", sagt Natalia Majluf, eine peruanische Kunsthistorikerin an der Cambridge University im Gespräch mit The Guardian. Doch die Bagger rollen bereits. Nahe der Lagune Puray, die eingebettet in einem grünen Andental liegt, soll ein internationaler Flughafen entstehen. Fotos zeigen die braunen Wunden in der grünen Gebirgslandschaft.