Unser Karikaturist reist: Pammesberger entdeckt Basel

Tuch mit Farben drauf, da ist die Malerei, die Kunst ja nicht mehr weit. Mischst du das Ganze mit ein bissl Chemie- und Pharma-Millionen/Milliarden, erhältst du eine weltbedeutende Kunststadt und das ist Basel heute ohne Zweifel.

All You Need Is Pablo

1967 gab es in Basel eine Volksabstimmung. Die Bürger sollten abstimmen, ob sie das halbe Stadtbudget für zwei Gemälde eines umstrittenen, ausländischen, modernen Künstlers ausgeben oder doch lieber für „unsere Leut’“, also für Kindergärten, Schulen und Altersheime. Es gab natürlich zwei Fraktionen, aber das Ergebnis war eindeutig: Die beiden Picassos wurden angekauft. Picasso war so beeindruckt von den Baslern, dass er dem Museum gleich drei weitere bedeutende Werke schenkte. Man sieht, manchmal lohnt es sich, ein bisschen weiter zu denken. Aber auch kein Wunder in einer Stadt, in der du mit einem Nahverkehrsticket in drei Länder fahren kannst.

Heute bietet die Kunststadt Basel zunächst die „ Art Basel“ (ab 13. Juni), eine der wichtigsten Kunstmessen der Welt, das Kunstmuseum Basel mit Alten Meistern bis Gegenwartskunst. Sowie die weltbedeutende private „ Fondation Beyeler“ mit oft sensationellem Programm. Derzeit bis 16. Juli noch „Der junge Picasso“.