Pammesberger beseitigt dumme Vorurteile über Kreuzfahrten

Der Trend geht ja wohl irgendwann wieder weg vom Virtuellen mehr hin zum Realen. Zum Beispiel: ein Video am Handy anschauen von einem der einen Portwein trinkt, ist dann doch ein bisserl was anderes, als selber einen Portwein trinken! An den Douro fahren, ist doch was anderes, als im KURIER darüber lesen, wie der Karikaturist dort hingefahren ist, auch wenn noch so schön gezeichnet und gemalt und noch so lyrisch und farbenfroh geschildert! Es hilft nichts, man muss selber leben. Und selber reisen.

Ich könnte hier also aufhören. Eine anständige Reisebeschreibung können Sie von mir sowieso nicht erwarten, ich erzähl lieber 1. Wieso ich überhaupt dazu gekommen bin, auf dem Douro rauf- und wieder runterzuschippern. Dann rede ich 2. davon, wie fein es ist, auf dem Deck zu sitzen und zu schauen. Im Übrigen 3. werde ich ein paar dumme Vorurteile über Flusskreuzfahrten beseitigen und 4. ebenso dumme in die Welt setzen. Also wie immer.