Pammesberger: Sizilien von unten

Palermo

Ingibt’s aber auch einen Horrortrip, den Sie um wenig Eintrittsgeld buchen können. Ist aber nur was für gefestigte Gemüter, andere könnten schlecht schlafen. Im Kapuzinerkloster entwickelte sich ein seltsamer Mumifizierungskult. Weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, jedenfalls wurden die Verstorbenen nicht ordentlich bestattet, sondern mehr oder weniger kunstgerecht mumifiziert und in den Keller geräumt. Aufgehängt wie die Winterreifen. Der Keller ist halbwegs gut belüftet und – ein Wunder – die Leichen, vom Baby bis zur Ehefrau, erhalten sich prächtig. Also ganz gut. Mehr oder weniger gut. Also eigentlich modern die da dahin und zerfallen zu Staub. Gehen den Weg allen Fleisches. Das Bedürfnis der Angehörigen nach Unsterblichkeit in Ehren, aber das ist keine gute Lösung.

Ausgerechnet in diesem Keller haben allerdings die Toten aus dem Jenseits zu mir gesprochen! Eine zwar undeutliche, doch eindeutig vernehmbare Stimme, in einfachem Italienisch, sprach aus der düsteren Reihe der Verblichenen! Nein, nicht über das Leben nach dem Tod, dass ich umkehren soll und Buße tun, über das Himmelreich oder über Gott selbst hat sie gesprochen. Nein, die Botschaft lautete: „Das Fotografieren der Toten ist hier strengstens verboten.“ Gut, aber was soll das jetzt weiterhelfen?

Meine drei Spezialtipps helfen vielleicht eher:

1. Fahren sie nach Sizilien!

2. Rundreise – altmodisches Wort – aber die ideale Art, die Insel zu erkunden (Noch besser: die Durchreise: z. B. Start Catania – Finish Palermo)

3. Leisten Sie sich zum Genießen, Schlafen und Essen eins der absolut wunderbaren Hotels. Ja eh, ist nicht ganz billig, aber das Geld können sie eh nicht mumifizieren und mitnehmen! Ins Jenseits. Und fotografieren dürfen Sie drüben auch nicht!