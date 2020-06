Let’s andiamo! Aber langsam

Pieter Brueghel hat so ein Kreuzfahrtschiff unter dem Titel "Turmbau zu Babel" dargestellt, und entsprechend babylonisch ist die Sprachverwirrung an Bord: Es überwogen Italiener, Franzosen, Spanier. Nur ganz wenige Deutschsprachige. Beim Personal dann sowieso die ganze Welt: Einer war aus Nepal. Höhenangst wahrscheinlich. Dazu kommt, dass man jeden Tag in einem anderen Land ist, bis man nachdenken muss, was die eigene Muttersprache schnell noch war. Die Stadtführerin hat dann irgendwann gesagt: "Vamos, let’s andiamo!" Und wir sind alle ganz brav und widerspruchslos hinten nachgegangen. In Aix-en-Provence!

Slow Cruise, das heißt auch: Mehr Zeit an Land. In Barcelona zum Beispiel sind es eineinhalb Tage, und das bedeutet: auch den Abend kann man in der Stadt genießen.