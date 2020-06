Nächster "I can’t breathe“-Fall in den USA

Mittlerweile wurde auch bekannt, dass sich Floyd und Chauvin nicht nur von ihrer gemeinsamen Zeit als Nachtclub-Türsteher kannten, sondern auch aneinandergerieten. Laut einem weiteren Mitarbeiter des Nachtklubs sei das „extrem aggressive“ Auftreten Chauvins gegenüber schwarzen Gästen der Grund dafür gewesen. Chauvin wird voraussichtlich noch im Juni vor Gericht erscheinen müssen.

Weltweit hat Floyds Tod für breite Proteste gesorgt, seit einigen Tagen werden vermehrt Statuen das Ziel der Demonstranten. Neuester erklärter Gegner: Christoph Kolumbus. In Boston wurde eine Statue des Seefahrers enthauptet, in Miami ein solches Denkmal beschädigt. In Richmond im Bundesstaat Virginia wurde eine Kolumbus-Statue in einen See geworfen.

Durch Kolumbus sei es erst möglich geworden, dass die Ureinwohner Amerikas getötet wurden. Auch Sir Winston Churchill sei Rassist gewesen – aus diesem Grund werden auch seine Denkmäler attackiert.