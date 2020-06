US-Proteste: Tausende nehmen Abschied von George Floyd

Floyd war in Houston aufgewachsen. Beigesetzt werden soll er im nahe gelegenen Pearland. Er wird an der Seite seiner verstorbenen Mutter bestattet. Zuvor sollen die Familie und geladene Gäste in Houston an einem Trauergottesdienst teilnehmen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden, der bei schwarzen Wählern großen Rückhalt genießt, wird sich in einer Videobotschaft an die Trauernden wenden.

Er hat sich bereits gestern mit Floyds Familie getroffen. Biden habe sich mehr als eine Stunde Zeit genommen, schrieb der Anwalt der Familie, Benjamin Crump, auf Twitter. "Er hat zugehört, ihren Schmerz gehört und ihren Kummer geteilt. Dieses Mitgefühl hat dieser trauernden Familie sehr viel bedeutet."