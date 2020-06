Hoch lebe der „Härchenprinz“: Klaus Eberhartinger wird 70.

Gäbe es die Sexualität nicht, sagte Klaus Eberhartinger (genau heute 70) schon zu seinem 60er, „würden sich Frauen und Männer viel besser verstehen. Und würden die Frauen den Globus regieren, würden Männer in Käfigen gehalten und stundenweise nackt verborgt – ab meinem Alter nur noch zum Putzen ...“

Der gebürtige Oberösterreicher, der einst aus Braunau „nix wie rauswollte, um die Welt zu erobern, aber nicht so wie ein anderer Sohn der Stadt, sondern friedlich“, zeigt auch zu seinem runden Geburtstag Ecken und Kanten. Ohne doppelten Boden wäre sein Humor nur die halbe Sache. Verhaltensauffällige Politiker (man darf vermuten: von Trump abwärts, was schon ein Kunststück ist, also wohl bis hinunter zu Strache) nennt er „Bumerangs – sie sind zum Schmeißen, kehren aber immer wieder zurück“. Den Schmäh schärfte er, weil er zeitlebens klein war und „nie der Fescheste, also musste ich mit Wuchteln punkten und reden wie ein Wasserfall“.

So glückte dem charismatischen Kaliber eine klassische Karriere zwischen knallhart und komisch. Den Geburtstag verbringt er mit Sohn Christoph (35, aus seiner einzigen Ehe, mit der mittlerweile verstorbenen Andrea, die ihn „zwei Jahre an die Idylle band, bis der Windhund in mir wieder erwachte“) in Deutschland.

Sein Handy dreht er heute ab und schaut sich frühestens am Wochenende an, wer ihm gratulierte. Der verbummelte Medizinstudent blickt versonnen auf die obskursten Nebenjobs zurück – Leichenwaschen und Fensterputzen in Stockholm, Paketzustellen in Stuttgart. Sogar an der Yale Universität war er ein Jahr lang. Das waren die wilden Zeiten. Während Falco einmal auf die Frage eines Reporters „Haben Sie mit Drogen experimentiert?“ antwortete „Nein, ich habe sie genommen“, wählte „Rampen-Eber“ Klaus auf die Frage „Welche Drogen haben Sie probiert?“ die Riposte „Welche nicht?“ Als die jungen Leute seiner Burschenzeit alle nach Indien aufbrachen, um bewusstseinserweiternde Substanzen kennenzulernen („die sich dann alle nur als lebererweiternd herausstellten“), befiel Eberhartinger das Afrika-Virus. Land, Leute und Liebschaften blieben so schwarz wie der Kontinent.