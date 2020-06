Italien: Mit welchen Tricks die Pasta-Grannies arbeiten

Hartweizenteig: Nehmen Sie pro 100 g Mehl 45 bis 50 g lauwarmes Wasser. Geben Sie auf 1 l warmes Wasser 1 TL Salz. Es dient zur Entfaltung des Glutens. Kneten Sie den Teig fünf Minuten lang. Der Teig ist nicht so weich wie Eierteig, aber schön formbar und kann sofort verarbeitet werden. Wenn Sie ihn länger kneten, wird er elastischer und muss noch 20 Minuten ruhen.

Rezepttipp: Marias Raschiatelli mit Paprika

Pasta

400 g feines Hartweizenmehl

180–200 ml lauwarmes Wasser

1/2 TL Salz

Mehl und Wasser mischen.

Teig fünf Minuten kneten.

Während des Formens die Teigreste abdecken, damit der Teig nicht austrocknet.

Teig in Marillen-große Stücke schneiden und diese in Stränge rollen, die so dick wie Spargel sind. Marias Rollen sind drei Finger lang. Zum Formen Finger an den Rand eines Teigstückes legen, darüberfahren, Finger in den Teig drücken.

Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und die Nudeln hineingeben. Wenn sie zur Oberfläche aufsteigen, noch vier bis fünf Minuten sieden lassen.