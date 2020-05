Warum Oliven zum Sommer gehören und wo sie in Österreich wachsen

Knorrige Bäume mit mächtiger Krone, die in der Sommerhitze Schatten spenden. Wer an Oliven denkt, denkt an die Haine Griechenlands, Spaniens, Italiens oder Südfrankreichs. Mediterrane Delikatessen als Snack zum Glas Wein, mit Kräutern, Kapern und Anchovis zur Paste verarbeitet und in Form von grünem Gold: Olivenöl. Weltweit gibt es an die 300 verschiedenen Olivensorten, manche salziger, andere leicht süß. Oder bitter.

Frisch vom Baum geerntet sind sie ungenießbar, wegen ihrer Bitterstofe. Essbar wird die Frucht erst durch ihre Weiterbearbeitung - etwa durch ein "Bad" in Natronlauge, danach werden sie, ähnlich wie Gurkerln, milchsauer vergoren. Zuletzt werden sie in Salzlake, Essig oder Öl eingelegt, mit Gewürzen wie Rosmarin oder gemeinsam mit Knoblauch. Nur die ganz dunklen und milden Oliven Griechenlands werden meist gar nicht in Natronlauge gelegt, sondern werden gleich weiterverarbeitet.

Die Farbe der Olive hat übrigens etwas mit dem Reifegrad zu tun: Zwei bis drei Monate dauert es, bis eine grüne Olive rotbraun oder schwarz wird. Einer der ältesten Olivenbäume der Welt findet sich übrigens auf der Insel Kreta, in Kavousi. Er ist ca. 3250 Jahre alt und sein Stamm hat einen Durchmesser von knapp fünf Metern. Bis heute trägt er Früchte.

Oliven vom Neusiedlersee

Niemand hätte gedacht, dass auch in Österreich eines Tages Olivenbäume gedeihen würden – und Früchte tragen. Der Klimawandel macht es möglich: Im burgenländischen Mörbisch steht der erste Olivenhain des Landes, damit begonnen wurde im Jahr 2017 mit 59 Bäumen aus Norditalien, jetzt sind es zirka 320. „Voriges Jahr ernteten wir erstmals Oliven von Bäumen, die den Winter zur Gänze bei uns verbracht haben. Wir haben sie gerade verkostet, sie schmecken toll“, erzählt Sabine Haider von „ Olivia bio“, die den Betrieb mit ihrem Mann Franz Günther führt.

Ertrag noch zu gering für Öl

Noch ist der Ertrag zu gering, um Öl daraus zu machen – „doch das ist unser langfristiges Ziel“, so Frau Haider. In fünf bis sechs Jahren soll’s so weit sein. Für einen Liter Öl braucht es – abhängig vom Ölanteil der Frucht (je südlicher desto höher) – acht bis zehn Kilogramm Früchte. Bis es so weit ist, werden die Oliven eingelegt und im Glas ausschließlich an jene Menschen verschickt, die die Initiative mit einer Olivenbaum-Patenschaft unterstützen.

Vorbildlich sind die Burgenländer mit diesem Projekt allemal – mittlerweile versuchen sich auch andere am Olivenanbau, zum Beispiel der Weinbauer Peter Skoff in Gamlitz oder der "Olivenhof" im niederösterreichischen Kapelln. In Mörbisch sieht es heuer jedenfalls wieder nach einer feinen Ernte aus, bereits Anfang Mai zeigten sich erste Blütenstände: „Jetzt sind unsere Bäume gerade knapp vor dem Aufblühen“, freut sich Sabine Haider. Denn auch der vergangene Winter war ein "olivengerechter", also milder Winter.