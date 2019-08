Olivenöl als Superfood

Die Vorboten des Herbst lassen sich nicht mehr leugnen, und so schnell der Sommer nun vorbeizieht, gehen auch die Urlaubstage zu Ende. Ich hoffe, Ihre Ferienzeit war genau so schön und erholsam wie meine. Ich verbrachte eine herrliche Zeit in Kroatien und zwar nicht ausschließlich am Meer. So machten wir auch einen Ausflug in die Olivenölstraße. Wussten Sie, dass sich diese in Kroatien und nicht in Italien befindet?