Warum Sie keine frischen Oliven kaufen können

Weltweit gibt es 300 Oliven-Sorten. Die Früchte wachsen auf Bäumen, aber warum sehen wir nie frische Oliven auf Märkten oder in Geschäften? Die " American Chemical Society" erklärt in einem kurzen Video, warum Oliven in einer Salzlake eingelegt werden müssen: Ohne Konservieren würden sie wegen des Bitterstoffes Oleuropein ungenießbar schmecken.

Um diese unerwünschten Stoffe herauszuschwemmen, gibt es drei Möglichkeiten: die Oliven für mehrere Wochen in Wasser einlegen oder für mehrere Wochen in einer Salzlake zu konservieren. Wenn man die Oliven in Sodium Hydroxide einlegt, dauert es viel kürzer. Diese chemische Verbindung braucht es auch für die Herstellung von Seifen, wie die Wissenschafter in ihrem Video erklären.