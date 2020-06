Greenpeace kritisiert Eigenversorgung Österreichs mit Obst und Gemüse

Anteil des Futtermittelanteils hoch

60 Prozent der Ackerflächen Österreichs werden für den Anbau von Futtermitteln genutzt, weitere 20 Prozent als Weideflächen, sodass rund 80 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche der Ernährung von Tieren dienen, so Greenpeace. Und da Agrarförderungen großteils nach Fläche berechnet werden, fließe auch der Löwenanteil der Agrarförderungen in die Produktion von tierischen Lebensmitteln. EU-weit gehen jährlich 28 bis 32 Milliarden Euro an Tierhaltungsbetriebe oder Betriebe, die Futtermittel für Tiere erzeugen. Das seien 69 bis 79 Prozent aller EU-Agrar-Direktzahlungen.

Selbstversorger bei Getreide

Bei Getreide ist Österreich zu 90 Prozent Selbstversorger, aber das geht weit über Nahrungsmittel für Menschen hinaus. Nur ein Viertel der Produktionsmenge gehe direkt in die menschliche Ernährung, so Greenpeace. 39 Prozent werde zu Produkten wie Stärke und Zitronensäure verarbeitet, 18 Prozent in Bioethanol. Auch bei Kartoffeln und Hülsenfrüchten ist der Selbstversorgungsgrad über 80 Prozent, der Großteil geht aber an Nutztiere oder in die Industrie.

Gut versorgt sind die Österreicher mit ihrem Lieblingsobst Äpfeln (88 Prozent), mit Birnen (72 Prozent) und Kirschen/Weichseln (65 Prozent). Weniger gut sieht es dann mit Erdbeeren und Marillen aus. Auf der anderen Seite ist Österreich bei Zwiebeln sogar Nettoexporteur. Dafür gibt es kaum österreichischen Knoblauch.